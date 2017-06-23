style=»width: 100%;»> В апельсинах из Словении нашли средиземноморскую плодовую муху

В морском порту Туапсе на корабле из Словении опечатали продукты питания экипажа. В этот раз при досмотре был выявлен опасный карантинный для России объект — в апельсинах нашли средиземноморскую плодовую муху. Это подтвердила и специальная экспертиза.

Вся зараженная продукция была изолирована и опечатана, капитану судна выдано предписание на запрет использования опасной продукции до выхода из территориальных вод России. Карантинному фитосанитарному досмотру подвергаются все иностранные и российские суда, прибывающие из-за границы, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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