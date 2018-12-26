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О предварительных итогах года в сельскохозяйственной отрасли на краевом совещании в Краснодаре рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

«Для агропромышленного комплекса края этот год был неоднозначным. Погода не раз испытывала нас на прочность. Но мы констатируем хорошие итоги, которые укрепляют нашу продовольственную независимость и доходы сельхозпроизводителей. Этому способствуют весомые меры господдержки, в 2018 году это около 7,5 млрд рублей», — отметил заместитель главы края.

АПК Кубани остается привлекательным направлением для инвестиций. За девять месяцев этого года их объем составил около 30 млрд рублей — это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инвесторы все больше интересуются пищевой промышленностью. Удельный вес инвестиций в нее вырос на 10%.

«Вложенные в АПК средства дают серьезную экономическую отдачу. В текущем году бюджет края получил от отрасли 23 млрд рублей налоговых отчислений с ростом в 5%. Зарплата в отрасли сельского хозяйства выросла в среднем на 7% — до 31 тыс. рублей», — добавил Андрей Коробка.

Он рассказал о рекордном урожае зерновых колосовых и зернобобовых культур — 10,4 млн т — в условиях аномальной засухи. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря правильному севообороту. В этом году официально вступил в силу краевой закон о сохранении плодородия. За год его действия доля многолетних бобовых трав в структуре посевных площадей в хозяйствах края увеличилась с 10,2% до 13,2%. Летом в этот закон внесены поправки по соблюдению научно-обоснованного севооборота в рисовых системах. В сравнении с прошлым годом выросли показатели по сбору тепличных овощей, фруктов и ягод, винограда.

Для развития овощеводства в открытом грунте в 2019 году будет увеличено больше, чем в два раза, финансирование мелиоративных работ — до 519 млн рублей.

В крае появилось 29 новых сельхозкооперативов. О важности этого неоднократно говорил глава края Вениамин Кондратьев. В лидерах — Абинский, Кореновский, Славянский, Ейский, Темрюкский, Кущевский, Курганинский, Лабинский районы.

Одна из главных задач, поставленных перед АПК в рамках майских указов президента, — наращивание экспорта сельхозпродукции. Увеличивать его будут за счет поставок зерна, масложировой продукции и сахара. Есть все предпосылки по выходу на зарубежные рынки и с другой продукцией переработки. В этом году на Кубани открылись несколько уникальных в масштабах страны предприятий, появился первый промышленный кластер в сфере сельского хозяйства, работающий по принципу кооперации.

«Краснодарский край — аграрный регион. Мы преодолели засуху, собрали рекордный урожай. За это спасибо всем селянам, работникам отрасли. В следующем году необходимо сделать упор на развитии перерабатывающей отрасли. И сельхозкооперация играет здесь немалую роль. Благодаря объединению в кооперативы на стадии переработки фермеры становятся более устойчивыми на рынке и уходят от сырьевой экономики», — цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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