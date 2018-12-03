В Апшеронске лесничего поймали на взятке

В отношении мужчины в ноябре возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в октябре к лесничему Хадыженского участкового лесничества пришел предприниматель, чтобы подписать акты на разработанные им делянки. За это злоумышленник потребовал деньги в размере 1 тыс. рублей, сообщив, что данная сумма является первоначальной, далее нужно будет передать ему еще деньги, о сумме он сообщит дополнительно. При этом подписание документов входило в его непосредственные обязанности.

В ноябре подозреваемый попросил передать ему еще 25 тыс. рублей за подписание необходимых для закрытия делянок документов. Предприниматель согласился, но о поступившем предложении сообщил в правоохранительные органы. После этого 2 ноября заявитель встретился с лесничим и передал ему деньги, после чего его дальнейшие действия пресекли сотрудники полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Белореченский межрайонный СО СКР по краю возбудил уголовное дело о получении взятки в значительном размере по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

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