В Апшеронске полицейского заподозрили в незаконном обороте боеприпасов

Дома у сотрудника полиции нашли около 120 патронов.

По версии следствия, в марте полицейский при подсчете боеприпасов в отделении выявил их излишек. Опасаясь дисциплинарного взыскания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и желая скрыть этот факт, он отнес 119 патронов домо. Данный факт был выявлен при проведении обыска оперативниками ФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Окончено проведение служебной проверки в отношении специалиста группы тылового обеспечения Отдела МВД России по Апшеронскому району. Принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, по выходу из больничного, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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