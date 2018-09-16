В Апшеронске при взрыве газа в доме пострадал один человек

Стали известны подробности о взрыве газа в частном доме в Апшеронске 16 сентября.

В 8:14 диспетчеру Апшеронского пожарно-спасательного гарнигоза поступило сообщение о взрыве бытового газа с последующим возгоранием в частном жилом доме на улице Калинина. В 8:15 на место выехали силы и средства МЧС России. В 8:20 по прибытию первого подразделения установили, что в результате взрыва газа произошло частичное разрушение частного дома, повреждены стены и кровля.

В 8:24 для уточнения обстановки на место происшествия направлена ОГ Апшероского ПСГ. Погибших нет, есть пострадавший. На месте работает 26 человек и восемь единиц техники, от МЧС России — девять человек и три единицы техники.

Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 сентября в Апшеронске произошел пожар в частном доме.

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