В Апшеронске произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в доме на улице Калинина поступило в МЧС 16 сентября в 8:14.

Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, в частном жилом доме произошел хлопок бытового газа.

«В 8:15 на место выехали силы и средства МЧС России. По прибытии первого пожарного подразделения в 8:20 установили, что площадь возгорания составляет 2 кв. м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о причинах произошедшего уточняется.

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