В Апшеронске произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в доме на улице Калинина поступило в МЧС 16 сентября в 8:14.
Как сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, в частном жилом доме произошел хлопок бытового газа.
«В 8:15 на место выехали силы и средства МЧС России. По прибытии первого пожарного подразделения в 8:20 установили, что площадь возгорания составляет 2 кв. м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация о причинах произошедшего уточняется.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту