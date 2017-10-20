В Апшеронске проведут казачьи поминовения по погибшим бойцам

20 октября в 20:48

На время мероприятие в городе частично перекроют движение транспорта.

Мероприятие начнется со службы в Свято-Покровском храме 28 октября в 8:00. Затем состоится построение казаков и крестный ход. Участники пройдут до мемориала «Памяти убиенным казакам», который находится в парке «Юность.

В 11:00 часов у памятника состоится митинг. В нем примут участие представители Кубанского казачьего войска и власти, школьники, гости и жителей района.

Во время проведения крестного хода с 10:30 до 11:00 перекроют движение на улице Спорта от Ворошилова до Партизанской, на Кооперативной — от Ленина до Ворошилова. Ограничат выезд с прилегающих улиц, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

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