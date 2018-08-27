В Апшеронске реконструируют центральный сквер

Завершить благоустройство зеленой зоны планируют к концу года.

В августе в городе стартовали работы по реконструкции сквера 60-летия Победы. Ремонт проходит в рамках целевой программы «Формирование современной городской среды».

Рабочие демонтировали лавочки, игровое и спортивное оборудование, сняли всю плитку и бордюры. Далее приступят к выравниванию территории сквера, для чего туда завезут грунт. По проекту, от круга в центре будут отходить шесть дорожек в виде расходящихся лучей. Между ними расположат спортивную и две детские игровые площадки. Планируется посадка деревьев, озеленение территории.

Всего в сквере будет уложено более 8 тыс. кв. м тротуарной плитки и 180 м бордюра. Завершится облагораживание зеленой зоны в октябре-ноябре, это будет зависеть от погодных условий, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани планируют увеличить количество зеленых зон. Об этом 25 июня заявил губернатор.

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