В Апшеронске сбивший велосипедиста водитель сам пришел в полицию

Накануне, после ДТП, 60-летний мужчина оставил свой номер телефона потерпевшему и скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время виновник ДТП сам явился в отдел полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В его отношении было возбуждено административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что 10 июля глава Апшеронска Владимир Бырлов сбил подростка на велосипеде и скрылся с места аварии. Подростка с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

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