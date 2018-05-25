В Апшеронске сын зарубил отца туристическим мачете

Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве.

Отец и сын жили в квартире на улице Комарова. Вечером 22 мая 18-летний парень, вернувшись домой, поругался со своим 54-летним отцом. В пылу ссоры молодой человек взял электрошокер и ударил отца током. Затем он, схватив туристический мачете, начал наносить им множественные удары, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчине удалось выйти в подъезд. Там его нашли соседи и вызвали полицию. Пострадавший скончался от травм еще до приезда медиков.

Молодого человека заключили под стражу, на него завели уголовное дело. Ведется следствие.

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