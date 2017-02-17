В Апшеронске в частном доме два человека отравились угарным газом

В Апшеронске 15 февраля в частном доме нашли тела мужчины и женщины.

В правоохранительные органы позвонил мужчина и сообщил о том, что обнаружил в одном из домов два тела. Он рассказал, что накануне ему позвонил знакомый и попросил проведать его мать, которая перестала выходить на связь. Мужчина пришел по адресу, калитка оказалась закрыта, на стук никто не выходил. Тогда он перелез через забор, вошел в дом и там обнаружил погибших.

«По данным следствия, в доме была установлена газовая печь старого образца, в народе называемая «буржуйкой». В помещении было сильно натоплено. Предположительно, 52-летняя хозяйка дома и ее 62-летний знакомый скончались от отравления угарным газом. Тела пролежали в доме около суток», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

По данному факту проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

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