В Апшеронске возле железной дороги неизвестный камнем забил 46-летнего кубанца

Преступление произошло 5 сентября.

По версии следствия, на мужчину напали на погрузочно-разгрузочном железнодорожном пути № 9 на территории контейнерной площадки ж/д станции Апшеронской. Злоумышленник предположительно камнем несколько раз ударил по голове 45-летнего жителя края. После этого нападавший скрылся. От полученных ранений пострадавший скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются личность преступника и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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