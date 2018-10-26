В Апшеронский и Туапсинский районы направили 48 тонн воды и 7 тыс. продуктовых наборов

В пострадавших от подтопления населенных пунктах организованы места выдачи жителям гуманитарной помощи.

Вода и продуктовый набор, в который входят тушенка, каша, сгущенное молоко, сахар, соль, спички, а также средства личной гигиены и столовые принадлежности, доставляются в оперативные штабы, организованные в муниципалитетах. Из штабов они распределяются по городам и поселкам. В труднодоступных населенных пунктах продукцию выдают адресно.

«Мы перекрываем потребности муниципальных образований. Запаса воды и продуктов питания хватает на три дня с учетом реальных потребностей. Сейчас пострадавшие от стихии районы нуждаются в хозяйственных материалах: требуются лопаты, мешки, ведра, сапоги. Товары мы направим в ближайшее время», — отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

По данным компании «Магнит», планируется, что утром 27 октября в Сочи прибудет паром с 45 фурами, которые развезут по магазинам продукты первой необходимости и воду, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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