В Апшеронском районе двое мужчин срубили 60 пихт на продажу

Полицейские вместе с краснодарским ОМОНом Росгвардии задержали черных лесорубов.

В момент задержания двое ранее судимых мужчин 21 года и 28 лет возле частного дома выгружали из автомобиля свежесрубленные деревья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

Правоохранители обыскали территорию дома и нашли на чердаке сарая еще часть деревьев. Всего у подозреваемых изъяли более 60 пихт. Общий ущерб составил более 200 тыс. рублей.

Выяснилось, что мужчины собирались продать пихты на новогоднем базаре. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

Одного из подозреваемых оставили под стражей, второго — отпустили под подписку о невыезде. За незаконную вырубку лесных насаждений мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник