В Апшеронском районе из-за ливней подтопило четыре населенных пункта

В зону подтопления попали станица Куринская, поселок Станционный, хутор Старый Куринский и хутор Городок. Из зоны подтопления эвакуировали 70 человек, в том числе 30 детей.

В 21:15 24 октября от дежурного ЕДДС Апшеронского района поступила информация о том, что в результате обильных осадков произошло частичное подтопление четырех населенных пунктов Куринского сельского поселения. Подтоплено 458 придворовых территорий. Поведена упредительная эвакуация 70 человек, в том числе 30 детей.

Эвакуированное население разместили ДК станицы Куринской. К месту направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация уточняется. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

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