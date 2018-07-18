В Апшеронском районе мужчина подорвался на самодельной растяжке

Это произошло в июле в лесном массиве.

По данным источника в правоохранительных органах, 48‐летний мужчина подорвался на самодельной растяжке в лесном массиве Апшеронского района. Источник уточнил, что после того, как мужчина задел проволоку самодельной растяжки, произошел выстрел. У пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение и перелом бедренной кости со смещением. Его доставили в больницу.

Обстоятельств произошедшего устанавливают. В полиции по факту случившегося проводят проверку, сообщает телеканал «360».

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