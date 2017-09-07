В Апшеронском районе парень бросил машину на месте ДТП и заявил об угоне

За ложный донос 18-летнему местному жителю грозит до двух лет лишения свободы.

В дежурную часть обратился молодой человек и сообщил, что оставил свою машину возле дома, однако утром автомобиль пропал. Полицейские провели проверку, в ходе которой информация не подтвердилась.

Установлено, что парень, находясь за рулем своей машины, совершил ДТП, оставил автомобиль на месте аварии и скрылся.

В отделе полиции 18-летний местный житель сознался в содеянном.

Следственный отдел ОМВД России по Апшеронскому району возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного доноса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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