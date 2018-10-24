В Апшеронском районе подтопило три дома и 61 преддворовую территорию

Десять спасателей апшеронского отряда «Кубань-СПАС» выехали в станицу Куринскую, где 24 октября прошли сильные дожди.

Сейчас в станице подтоплены 61 преддворовая территория и три дома. Спасатели в ближайшее время приступят к эвакуации пострадавших жителей станицы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В Туапсинском районе отряд спасателей «Кубань-СПАС» выдвигается для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 октября в Туапсинском районе из-за ливней подтопило несколько ж/д станций. Из подтопленных домов эвакуируют людей. В Туапсе поток воды во время ливня разрушил бетонную стену.

В Туапсинском районе из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. За полдня в районе выпало около 110 мм осадков. В зоне возможного подтопления в Туапсинском районе находится 315 домов. Из-за подтопления ж/д путей в Туапсинском районе задержаны поезда.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали штаб. Об этом 24 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

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