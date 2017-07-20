В Апшеронском районе пройдет фестиваль «Кузнечное дело Кубани»

Ежегодно участниками становятся более 50 мастеров из края, регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Фестиваль будет проходить с 11 по 13 августа в поселке Мезмай на базе архитектурно-этнографического комплекса «Кузнечное дело» музея традиционных ремесел Кубани. В мероприятии принимут участие кузнецы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Южно-Сахалинска, Волгоградской области, Адыгеи и Крыма, Украины и Израиля.
Конкурсная программа будет проходить по двум номинациям — домашнее задание и мастер-класс. Победителя определит открытое голосование жюри.
Параллельно будет проходить выставка работ участников фестиваля и выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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