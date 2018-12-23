В Апшеронском районе пройдет пленэр на тему «Повесть леса. Зима»

Акция состоится 10 января.

Пленэр пройдет в Хадыженске на базе санатория «Минеральный».

В программе — мастер-классы по живописи маслом и ландшафтному дизайну, графике, акварели, художественной фотографии, образовательные квесты по территории санатория, сеансы арт-терапии.

Участниками могут стать все желающие. Расходные материалы — краски, картон, холсты, пастель необходимо взять с собой. Итогом станет создание второй главы книги «Повесть леса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первая акция образовательного туризма «Повесть леса» прошла в октябре на кордоне Кош.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник