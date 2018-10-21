В Апшеронском районе пройдет художественный флешмоб

Акция образовательного туризма «Повесть леса» состоится 29 октября.

В мероприятии примут участие туристы, школьники, ученики Апшеронского лесхоз-техникума и детских художественных школ.

Масштабный пленэр пройдет на кордоне Кош. Запланированы мастер-классы от преподавателей Кубанского госуниверситета и профессиональных художников по различным направлениям изобразительного искусства и фотографии.

Будут организованы бесплатные дегустации травяного чая и экскурсии по кордону — заброшенному поселению английских инженеров-нефтяников прошлого века, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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