В Апшеронском районе пройдет юбилейный фестиваль «Кузнечное дело Кубани»

Десятый краевой фестиваль проведут с 10 по 12 августа в поселке Мезмай на базе архитектурно-этнографического комплекса музея традиционных ремесел.

Ежегодно в мероприятии принимают участие около 50 мастеров кузнечного дела со всех районов края и других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

На мероприятии продемонстрируют новые возможности и формы применения металла в оформлении интерьеров и благоустройстве народного хозяйства. Пройдут конкурсы, мастер-классы по ручной ковке, обработке глины, дерева, вышивке, ткачеству, выставки-продажи сувенирной продукции, выставка меда.

Запланирована культурная программа с участием народных ансамблей Кубани, Адыгеи и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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