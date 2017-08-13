В Апшеронском районе стартовал IX краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани»

Мероприятие проходит на базе архитектурно-этнографического комплекса музея традиционных ремесел Кубани в поселке Мезмай.

Передвижные кузнечные горны и наковальни расположили на территории детской школы искусств традиционных народных ремесел. Конкурсная программа проходит по двум номинациям. Кузнецы демонстрируют мастерство владения ручной ковкой, выполняя домашнее задание и проводя мастер-класс по ковке дверных ручек.

На состязания в кузнечном деле приехали 47 представителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Республики Адыгея, Израиля. Победителя определят в результате открытого голосования членами жюри, в составе которого именитые мастера, этнографы, лауреаты предыдущих фестивалей. Кузнецы, занявшие призовые места, проведут обучающие мастер-классы.

Кроме соревнований во время фестиваля проходит выставка работ участников, а также изделий, представленных мастерами в конкурсной номинации: «Домашнее задание». Особое место в представленной экспозиции занимает алфавит кириллицы, выполненный ручным традиционным кузнечным способом мастером из станицы Ленинградской Владимиром Большаковым. Он ковал каждую букву без применения современных технологий.

На фестивале работает выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, проходят мастер-классы для всех желающих, выступают фольклорные коллективы.

Фестиваль «Кузнечное дело Кубани» будет проходить до 13 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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