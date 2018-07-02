В Апшеронском районе утвердили границы памятников природы

Об этом рассказал главный специалист горного сектора управления особо охраняемыми природными территориями края Константин Анисюта.
Особо охраняемыми природными территориями объявили Большую и Малую Азишские пещеры, Гуамское ущелье, насаждения бука восточного, скалу Собор, пихтовые насаждения, урочище Волчьи ворота, урочище Черниговское, участок пихты Нордманна с тисом ягодным, эталонный массив дуба скального и эталонный участок бука восточного.
Горы Ленина и Спящий черкес вошли в состав памятников природы Гуамское ущелье и государственный природный комплексный заказник Черногорье. Пещеры Красивая, Пикетная и Нежная — в состав государственного комплексного заказника Камышанова поляна.
Соответствующие решения приняты по итогам работы экспертной комиссии, пишет газета «Апшеронский рабочий».
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