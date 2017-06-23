В Апшеронском районе в лесу заблудился рафтер

В Апшеронском районе 22 июня спасатели нашли в лесу заблудившегося туриста.

Спасателям около 16:00 поступила информация о том, что накануне днем во время сплава по реке Пшеха перевернулась лодка с туристом. Мужчина смог самостоятельно выбраться из реки на берег и продолжил путь по маршруту пешком. Однако он не рассчитал свои силы и заблудился в лесу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

На место происшествия в район хутора Горный Луч выехали спасатели Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Обнаружив мужчину, специалисты отряда оказали ему первую помощь и на лодке транспортировали пострадавшего в безопасное место. Поисково-спасательная операция длилась около пяти часов.

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