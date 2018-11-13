В Апшеронском районе в восстановленной после подтопления школе начались занятия

В селе Кабардинском полностью отремонтировали школу № 23 и детский сад.

В школе вместо деревянного пола залили бетонную стяжку, уложили линолеум, заменили сантехнику, двери и окна. Закупили оборудование для учебных кабинетов, книги, учебно-наглядные пособия, интерактивные доски, ноутбуки, микролабораторию для кабинета биологии, оргтехнику, новую мебель. Смонтировали технологичное оборудование для пищеблока.

На всей прилегающей территории уложили асфальт. Дизайнеры разработали оригинальный проект по озеленению. Высадили хвойные деревья, весной работы по ландшафтному дизайну продолжатся. Во дворе школы планируют установить воркаут площадку.

Ученики 13 ноября приступили к занятиям. В конце недели откроется и детский сад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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