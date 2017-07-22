В Апшеронском районе в загоревшейся машине погибли двое детей и один взрослый

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России около 3:30 22 июля.

По предварительным данным, на дороге Апшеронск – Нефтяная, между хутором Николаенко и станицей Нефтяной, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево, от чего автомобиль загорелся.

В мае мужчину лишили права управления транспортного средства.

В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних 2009 и 2005 года рождения.

Полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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