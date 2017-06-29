В Апшеронском районе «загорелись» 95 га леса

Под угрозой 29 июня оказались жители станицы Тверской. Это — легенда, по которой прошли учения спасателей.

Аэромобильная группировка тушила условный природный пожар в Краснодаре и Апшеронском районе. Спасатели должны были не допустить пламя к населенным пунктам. За процессом с воздуха следили беспилотники. Информация с них сразу же поступала в мобильный штаб. Его в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации МЧС разворачивает поблизости.

«Пожароопасный период — это летнее время. В Краснодарском крае это происходит два-три раза за лето. Вся аэромобильная группировка двигается к выполнению поставленных задач», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Давид Василян.

Спасатели просят не жечь костры и не оставлять после пикников легковоспламеняющийся мусор, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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