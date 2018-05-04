В Апшеронском районе завершилась экспедиция по спасению колхидского самшита

В экспедиции приняли участие 20 волонтеров и ученых, которые искали здоровые кустарники и отмечали их на карте.
Листья самшита атакует бабочка-огневка. Из-за этого кустарники гибнут.
Чтобы отыскать здоровые краснокнижные растения, в леса отправились два десятка волонтеров. Они отметили каждый самшит на карте и взяли под охрану. Добровольцы надеялись найти вечнозеленые деревца и в соседней Республике Адыгея. Но оказалось, что большинство растений там погубили насекомые.
Восстановить древний самшит можно, уверены активисты. В середине мая они намерены высадить несколько десятков кустов и обработать их специальными средствами, чтобы отпугнуть бабочку.
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