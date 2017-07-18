В Апшеронском районе женщина зарезала сожителя

Белореченский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 36-летней подозреваемой.

По версии следствия, днем 16 июля 2017 года сожители находились дома, где совместно употребляли спиртные напитки. Возник конфликт. В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и нанесла им удар в область грудной клетки мужчины. Потерпевший скончался на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Женщина самостоятельно сообщила о совершенном преступлении и вызвала сотрудников скорой помощи.

Подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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