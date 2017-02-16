В Апшеронском районе мужчина залез в окно к соседям и украл швейную машинку

В Апшеронском районе в феврале против мужчины возбудили уголовное дело о краже.

По версии следствия, подозреваемый воспользовался отсутствием хозяев соседнего дома, вытащил оконное стекло и проник внутрь. Похитив швейную машинку, злоумышленник скрылся.

Его личность установили, им оказался 33-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали у него дома. Похищенное он прятал в сарае другой соседки. В отделе полиции задержанный признался в преступлении и рассказал, что хотел продать швейную машинку, а деньги планировал потратить на свои нужды.

Возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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