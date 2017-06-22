В «Армавир» перешел Марат Сафин и еще четверо футболистов

ФК «Армавир» 22 июня объявил о подписании контрактов с тремя полузащитниками и двумя нападающими.

Команду пополнили 26-летний хавбек Олег Поляков из ФК «Зенит-Ижевск», 20-летний полузащитник Николай Гиоргобиани и 32-летний Марат Сафин из «Сочи», 23-летний нападающий Семен Синявский из «Сатурна» и 35-летний форвард Алексей Жданов из ФК «Ротор-Волгоград», сообщает пресс-служба ФК «Армавир».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после истечения контрактов ФК «Армавир» не стал предлагать их продление десяти футболистам.

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