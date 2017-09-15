В Армавире 13-летний мальчик отравился неизвестным веществом

Ребенок погиб. Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, утром 12 сентября женщина вернулась с работы и обнаружила, что ее сын не дышит. Она вызвала скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть.

Судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти стало отравление неустановленным веществом. Кроме того, по данным следствия, мальчик состоял на профилактическом учете в ОПДН и у врача-нарколога, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.

По данным источника в правоохранительных органах, мальчик употребил наркотическое вещество, которое купил у неустановленного лица.

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