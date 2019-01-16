Авария произошла 15 января в 14:50 на улице Энгельса.

По предварительным данным, подросток на велосипеде не убедился в безопасности маневра, когда перестраивался на другую полосу движения, и врезался в автомобиль KIA Ceed под управлением 44-летней женщины.

«В результате ДТП 14-летний велосипедист был госпитализирован в больницу. У него автотравма и ушиб коленного сустава», — рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщает портал gorodarmavir.ru.

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