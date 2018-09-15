В Армавире Александр Бастрыкин наградил победителей соревнований по дзюдо

Турнир по дзюдо среди юношей до 18 лет на призы председателя Следственного комитета России прошел 15 сентября.

Всероссийские соревнования были посвящены памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших при исполнении служебного долга.

С открытием турнира спортсменов поздравили председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, руководитель СУ СК РФ по краю Вадим Бугаенко, председатель совета ветеранов СУ СК России по Краснодарскому краю Валерий Хан.

«Спорт во все времена способствовал воспитанию сильной, здоровой молодежи, формированию и укреплению сплоченности, дружбы и патриотизма. Интерес к дзюдо из года в год возрастает. И это закономерно, ведь дзюдо сочетает в себе уникальную бойцовскую технику с самобытной глубокой философией, закаляет волю и характер, воспитывает лучшие человеческие качества, учит быстро принимать решения и главное — с уважением относиться к своему сопернику», — отметил Бастрыкин.

В турнире приняли участие 150 спортсменов из 15 субъектов РФ. В различных весовых категориях первые места заняли: Тимур Арбузов, Сипан Мазманян, Максим Кретов, Руслан Привалов из Краснодарского края, Левон Тумасянц, Роман Айвазян, Ихван Эдилсултанов из Ставропольского края, Эльдар Темирезов и Владимир Антонов из Карачаево-Черкессии, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турнир состоялся на базе краевого Центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо.

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