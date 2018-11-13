В Армавире автолюбительница с ребенком несколько кварталов провезла девушку на капоте

Инцидент произошел 13 ноября около 17:50.

Женщина ехала по улице Советской Армии. В салоне автомобиля был ее ребенок. Между Тимирязева и Ефремова водитель подрезала соседний автомобиль и повредила его бампер, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Из пострадавшей легковушки вышла девушка, но виновница аварии внезапно поехала. Девушка оказалась на капоте. На большой скорости ее прокатили несколько кварталов по улице Ефремова.

Пострадавшая успела снять видео и запомнила номер автомобиля.

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