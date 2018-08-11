В Армавире автомобиль сбил 14-летнего мальчика на велосипеде

Авария произошла на улице Тургенева, напротив дома №76.
По предварительным данным, 14-летний мальчик ехал по дороге на велосипеде Stels со стороны улицы Кирова в направлении улицы Ефремова. Подросток собрался перестроиться в левую полосу и не убедился в безопасности маневра. В этот момент на велосипедиста наехал попутный Peugeot.
Мальчик получил травму, ссадины левой ноги и правого предплечья, рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.
Подростка госпитализировали, после осмотра ему назначили амбулаторное лечение, сообщает gorodarmavir.ru.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту