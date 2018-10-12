В Армавире автомобиль сбил семилетнего ребенка

12 октября в 11:49

ДТП произошло 11 октября в 8:00 на перекрестке улиц Комсомольской и Степана Разина.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не заметил женщину с семилетним сыном, решившую перебежать дорогу в неположенном месте, хотя недалеко располагался пешеходный переход. Мужчина затормозил, но машина не успела остановиться и сбила ребенка.

«Скорая помощь госпитализировала мальчика в детское хирургическое отделение городской больницы. Врачи диагностировали у маленького пациента автотравму, закрытый перелом правой подвздошной кости, сотрясение головного мозга», — цитирует инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД по Армавиру Елену Горелову портал gorodarmavir.ru.

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