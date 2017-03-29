В Армавире будут судить банду из девяти человек за инсценировку ДТП

В Армавире в марте завершили расследование уголовных дел в отношении девяти местных жителей, в том числе и бывшего инспектора ДПС, которых обвиняют в мошенничестве в сфере страхования на 15 млн рублей.

По данным следствия, в 2014 году один из обвиняемых создал организованную группу и вовлек в нее троих знакомых. В последующем он привлек еще пятерых мужчин, в том числе инспектора ДПС. Возраст злоумышленников от 20 до 45 лет.

Члены ОПГ распределили роли и инсценировали ДТП в местах без видеонаблюдения. Они предоставляли в страховые компании фиктивные документы об авариях со своими машинами, либо искали автовладельцев, согласных за деньги стать участником фиктивного ДТП. По одному из эпизодов дела бывший инспектор ДПС оформил фиктивный протокол о ДТП, его схему и внес туда ложные сведения об обстоятельствах аварии.

Таким образом с октября 2014 года по март 2016 года на территории Армавира, Новокубанского, Отрадненского, Усть-Лабинского, Курганинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Лабинского и Тихорецкого районов злоумышленники совершили 32 преступления и похитили у ПАО «Росгосстрах» 15 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовные дела в отношении девяти человек. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой. Бывшему инспектору ДПС предъявили обвинение в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц с использованием служебного положения, и служебном подлоге.

Объем уголовного дела составил 60 томов. Во время расследования провели более 300 следственных действий, допросили более 100 свидетелей. Обвиняемые признали свою вину в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что в отношении сотрудника ДПС провели служебную проверку, по результатам которой его уволили из органов внутренних дел.

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