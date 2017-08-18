В Армавире будут судить двоих мужчин за поджог машины с водителем

Расследование уголовного дела завершено.

По данным следствия, в сентябре 2016 года 27-летний и 28-летний мужчины решили организовать разбойное нападение на 47-летнего местного жителя, чтобы похитить у него ювелирные изделия. Распределив роли и употребив спиртное, 19 сентября 28-летний обвиняемый позвонил знакомому и предложил ему приехать к нему домой в садоводческое товарищество «Расцвет». Когда мужчина приехал, злоумышленники по очереди начали его избивать. Во время драки потерпевший стал оказывать сопротивление, тогда один из обвиняемых ударил его в грудную клетку, а второй — ударил деревянной палкой и отрезком металлической трубы по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Затем злоумышленник стал душить мужчину синтетическим шнуром.

Обвиняемые обыскали личные вещи потерпевшего и похитили ювелирные украшения на сумму более 260 тыс. рублей. Полагая, что мужчина мертв, злоумышленники положили в багажник его автомобиля и вывезли в лес. Затем 27-летний обвиняемый поджег бумагу и положил ее в салон машины, оставив потерпевшего в багажнике. Смерть мужчины наступила в результате термической травмы и вдыхания продуктов горения.

В это время сожительница одного из злоумышленников избавилась от следов убийства в доме. На следующий день пара уехала в Ставрополь, где продала ювелирные изделия в ломбард, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела в отношении молодых людей по обвинению в разбойном нападении на мужчину с причинением ему тяжкого вреда здоровью, покушении на его убийство и угоне автомобиля завершено. Помимо этого, 27-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном уничтожении автомобиля, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сожительницу одного из фигурантов обвиняют в укрывательстве преступления и сбыте похищенного имущества.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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