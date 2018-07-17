В Армавире девушку ранили дробью в шею из пневматического пистолета

Это произошло в ночь с 15 на 16 июля в микрорайоне Черемушки.

По данным СМИ, около 22:30 девушка находилась в своей квартире на пятом этаже одного из домов. Она была недалеко от открытого окна. В этот момент неизвестный произвел выстрел из пневматического пистолета. Дробь попала пострадавшей в шею. Родственники вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали девушку и прооперировали ее. Ее жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщает gorodarmavir.ru.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник