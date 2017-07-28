В Армавире до конца августа отремонтируют 30 участков дорог

Новый асфальт уложат почти на всех крупных городских улицах.

Рабочие трудятся и на дорогах, которые соединяют город с небольшими поселениями. На ремонт потратят более 60 млн рублей.

«Это капитальный ремонт. Полностью идет подготовка поверхности, снятия верхнего покрытия, подготовка основания, проведение ямочного ремонта. Потом кладется верхняя дорожная одежда. То есть заменяется покрытие полностью», — пояснил начальник управления ЖКХ администрации Армавира Дмитрий Чмож.

Всего до конца августа отремонтируют около 30 участков дорог. Это только первый этап. За ним сразу же начнется следующий — рабочие обновят еще десять отрезков проезжей части.

Главную оценку покрытию дадут сами жители Армавира. Через квартальных и работников ТОСов горожане расскажут местной администрации, довольны ли они качеством реконструкции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в июле стартовала масштабная реконструкция транспортных магистралей. В этом году построят и обновят больше 400 км дорог. На это из бюджета региона выделили 3,4 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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