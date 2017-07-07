В Армавире два спецназовца спасли женщину от изнасилования

07 июля в 16:45

Инцидент произошел вечером 6 июля.

«По предварительным данным, 41-летняя женщина гуляла в лесопарковой зоне. Она присела на траву, чтобы отдохнуть. Мимо проходил 49-летний мужчина с ножом в руках и в маске, сделанной из капроновых колготок. Он приставил к женщине нож и предложил ей вступить с ним в половую связь, но она отказалась. Злоумышленник начал угрожать потерпевшей. Женщина испугалась, так как людей поблизости не было», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» следователь по особо важным делам СО по Армавиру СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкарева.

Когда мужчина тащил жертву за волосы в кусты, мимо пробегали два бойца спецназа Росгвардии Максим Пироженко и Ринат Каримов, которые занимались спортом в этом районе.

Злоумышленник испугался и попытался скрыться, однако военнослужащие, используя приемы рукопашного боя, обезоружили преступника и задержали его, а затем вызвали полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование, сопряженное с угрозой убийства. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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