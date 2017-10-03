В Армавире двоих мужчин будут судить за вымогательство и угрозу убийством риелтору

Расследование уголовного дела в отношении местных жителей 37 и 40 лет завершено и направлено в суд.

По версии следствия, мужчины, являясь выходцами из криминальных кругов, в августе 2016 года в Армавире стали угрожать ранее незнакомой 24-летней девушке, занимающейся посредничеством при проведении сделок с недвижимостью за то, что она якобы приобрела квартиру обманным способом. За свой «обман» девушка должна была передать вымогателям 1,5 млн рублей в целях пополнения криминальной кассы, так называемого общака.

После этого один из злоумышленников, находясь под стражей в СИЗО, начал угрожать убийством находящемуся там же в изоляторе свидетелю — сожителю риелтора, чтобы тот изменил показания, изобличающие его сообщника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовные дела о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой и применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере, а также о принуждении свидетеля к даче ложных показаний, соединенном с угрозой убийством и причинением вреда здоровью.

Предварительное расследование провела следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Уголовное дело направили в Армавирский городской суд. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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