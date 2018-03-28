В Армавире экс-директора сельхозпредприятия заподозрили в неуплате 26 млн рублей налогов

В отношении мужчины в марте возбудили уголовное дело.

Установлено, что директор ООО «ЮгАгро», специализирующегося на оптовой торговле пестицидами, семенами и сельскохозяйственными химикатами, предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за четвертый квартал 2013 года и первый квартал 2014 года, занизив налогооблагаемую базу и сумму налога.

В результате он уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму почти 26,6 млн рублей, что составило особо крупный размер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. В настоящее время организация ликвидирована, следователем принимаются меры по наложению ареста на возможное имущество должника. Обстоятельства преступления устанавливаются, расследование продолжается.

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