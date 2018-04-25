В Армавире горела кровля трехэтажного здания

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на улице Вокзальной поступило 25 апреля в 18:21.

«В 18:22 к месту происшествия направились пожарные расчеты. Установлено, что произошло возгарание кровли размером 8 на 25 м, площадь пожара составила 160 кв. м. В 18:45 провели локализацию пожара», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Всего в тушении задействовали 33 человека, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 чел, восемь техники.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник