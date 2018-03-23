В Армавире грабителя сережек распознали по парфюму

Вместе с двумя приятелями он ворвался в квартиру к девушке и заставил ее отдать сережки.

В полицию обратилась местная жительница. Она пояснила, что находилась в квартире одна, когда в дверь позвонили. Девушка, не глядя в глазок, открыла троим неизвестным, один из которых был в маске.

Злоумышленники заперли ее в ванной комнате и начали обыскивать комнаты. Не найдя ничего ценного, молодые люди потребовали у девушки выдать им сережки, которые были на ней надеты. После того, как девушка передала украшение нападавшим, они скрылись с места происшествия.

Потерпевшая сообщила, что почувствовала от одного из злоумышленников знакомый запах. Таким парфюмом пользуется ее приятель. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний местный житель.

Молодой человек пояснил, что совершил грабеж со своими знакомыми. Соучастников преступления задержали по месту их проживания и доставили в отдел полиции.

Похищенные серьги изъяли и вернули законной владелице.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о грабеже. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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