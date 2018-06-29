В Армавире имущество троллейбусного управления оценили в 380 млн рублей

29 июня в 13:14

В отношении организации по инициативе налоговой службы начата процедура банкротства.

Предприятие задолжало в ИФНС почти 50 млн рублей отчислений. К этой сумме добавилась пеня в размере 13 млн рублей.

Троллейбусы не выдерживают конкуренции на дорогах Армавира с маршрутными такси. Во многие районы города троллейбусы вообще не ездят.

Неплатежеспособным предприятие стало в 2014 году. После по решению арбитражного суда в управлении на 18 месяцев ввели конкурсного управляющего.

В материалах Единого реестра сведений о банкротстве сообщается, что по результатам инвентаризации имущество предприятия оценили в 379,6 млн рублей. В том числе здания компании — в 24,1 млн рублей, сооружения — в 46,8 млн рублей, автотранспорт, в том числе 35 троллейбусов, — в 112,3 млн рублей, оборудование — в 195,5 млн рублей, сообщает информационный портал gorodarmavir.ru.

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