В Армавире иномарка сбила пенсионерку

ДТП произошло 26 августа около 20:00 на улице Советской Армии.

По предварительным данным, дорогу рядом с домом 218/4 по пешеходному переходу пересекала 81-летняя местная жительница. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не заметил пенсионерку и сбил ее.

«Пожилую женщину с диагнозом сочетанная травма головы, ушиб грудной клетки и перелом ребер госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи в армавирскую городскую больницу № 3», — рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

Сотрудники Автоинспекции выясняют все обстоятельства аварии, сообщает портал gorodarmavir.ru.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник