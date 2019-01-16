В Армавире крещенские купания пройдут на водохранилище

Для омовения, которое пройдет в ночь на 19 января, оборудуют специальное место на территории Второго водохранилища. Рядом будет находиться смотровая площадка и станция службы спасения.

«Будет установлен пандус для безопасного спуска и подъема, оборудованы палатки для обогрева и переодевания, полевая кухня. На месте будут дежурить полицейские, бригада скорой помощи и наши сотрудники», — отметил начальник «Службы спасения Армавира» Михаил Черешков.

Спасатели не рекомендуют купаться в необорудованных водоемах. Это поможет избежать несчастных случаев. Жителей предупредили, что не стоит совершать омовения людям в состоянии алкогольного опьянения и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Пациентам со стенокардией, нарушениями ритма и перенесшим инфаркт противопоказаны такие резкие холодные процедуры. Важно не погружаться в воду полностью. Это может вызвать парадоксальные реакции от приступа стенокардии, аритмии до инфаркта миокарда. Люди, не привыкшие к закаливанию, также могут получить осложнения после купания в ледяной воде», — сказал заведующий отделением неотложной кардиологии РСЦ Городской многопрофильной больницы Армавира Евгений Демушкин.

Желающих принять участие в православном празднике приглашают прийти на водохранилище в 23:00, сообщает интернет-портал gorodarmavir.ru.

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